08:00, 05 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1434,
город Алматы - 1570,
город Шымкент - 535,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 403,
Алматинская область - 320,
Атырауская область - 397,
Восточно-Казахстанская область - 288,
Жамбылская область - 160,
Западно-Казахстанская область - 185,
Карагандинская область - 931,
Костанайская область - 279,
Кызылординская область - 205,
Мангистауская область - 225,
Павлодарская область - 303,
Северо-Казахстанская область - 151,
Туркестанская область - 147.
Всего в стране выявлены 610744 заболевших.