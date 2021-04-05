Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 368,

город Алматы - 611,

город Шымкент - 48,

Акмолинская область - 52,

Актюбинская область - 61,

Алматинская область - 255,

Атырауская область - 103,

Восточно-Казахстанская область - 34,

Жамбылская область - 26,

Западно-Казахстанская область - 105,

Карагандинская область - 88,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 31,

Павлодарская область - 54,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 12.

Всего в стране выявлено 255028 заболевших.