08:00, 01 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 421,
город Алматы - 1037,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 691,
Актюбинская область - 195,
Алматинская область - 232,
Атырауская область - 48,
Восточно-Казахстанская область - 183,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 115,
Карагандинская область - 729,
Костанайская область - 453,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 66,
Павлодарская область - 803,
Северо-Казахстанская область - 358,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 1238954 заболевших.