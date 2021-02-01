08:00, 01 Февраль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 января 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 61,
город Алматы - 116,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 197,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 62,
Атырауская область - 78,
Восточно-Казахстанская область - 81,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 87,
Карагандинская область - 86,
Костанайская область - 88,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 246,
Северо-Казахстанская область - 85,
Туркестанская область - 25.
Всего в стране выявлены 187970 заболевших.