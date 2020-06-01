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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 мая 2020 г. в Казахстане
1 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 4,1%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 101 (4,8%)
Атырауская область - 69 (6,7%)
Карагандинская область - 59 (6,8%)
Западно-Казахстанская область - 44 (7,1%)
город Шымкент - 32 (3,8%)
город Алматы - 31 (1,2%)
Кызылординская область - 31 (8,4%)
Мангистауская область - 17 (6,8%)
Восточно-Казахстанская область - 16 (13,4%)
Акмолинская область - 14 (9,2%)
Туркестанская область - 9 (2,4%)
Алматинская область - 8 (2,3%)
Северо-Казахстанская область - 5 (9,3%)
Костанайская область - 5 (2,8%)
Актюбинская область - 5 (1,5%)
Жамбылская область - 3 (0,8%)
Павлодарская область - 1 (0,5%)
Всего в стране выявлено 11 308 заболевших.
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