Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1873 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 512,

город Алматы - 515,

город Шымкент - 51,

Акмолинская область - 48,

Актюбинская область - 86,

Алматинская область - 220,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 34,

Жамбылская область - 26,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 95,

Костанайская область - 37,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 19,

Павлодарская область - 17,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлены 246854 заболевших.