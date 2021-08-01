Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7803 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1507,

город Алматы - 1535,

город Шымкент - 585,

Акмолинская область - 256,

Актюбинская область - 251,

Алматинская область - 334,

Атырауская область - 415,

Восточно-Казахстанская область - 198,

Жамбылская область - 222,

Западно-Казахстанская область - 185,

Карагандинская область - 974,

Костанайская область - 252,

Кызылординская область - 201,

Мангистауская область - 254,

Павлодарская область - 300,

Северо-Казахстанская область - 151,

Туркестанская область - 183.





Всего в стране выявлено 580379 заболевших.