08:00, 01 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7803 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1507,
город Алматы - 1535,
город Шымкент - 585,
Акмолинская область - 256,
Актюбинская область - 251,
Алматинская область - 334,
Атырауская область - 415,
Восточно-Казахстанская область - 198,
Жамбылская область - 222,
Западно-Казахстанская область - 185,
Карагандинская область - 974,
Костанайская область - 252,
Кызылординская область - 201,
Мангистауская область - 254,
Павлодарская область - 300,
Северо-Казахстанская область - 151,
Туркестанская область - 183.
Всего в стране выявлено 580379 заболевших.