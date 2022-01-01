Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 447 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 85,

город Алматы - 73,

город Шымкент - 18,

Акмолинская область - 37,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 14,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 19,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 50,

Костанайская область - 36,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 36,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлено 988313 заболевших.



