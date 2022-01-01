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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 447 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 85,
город Алматы - 73,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 37,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 14,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 50,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 36,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 988313 заболевших.