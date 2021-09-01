08:00, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4320 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 268,
город Алматы - 1259,
город Шымкент - 140,
Акмолинская область - 251,
Актюбинская область - 263,
Алматинская область - 270,
Атырауская область - 149,
Восточно-Казахстанская область - 161,
Жамбылская область - 78,
Западно-Казахстанская область - 68,
Карагандинская область - 450,
Костанайская область - 239,
Кызылординская область - 76,
Мангистауская область - 250,
Павлодарская область - 260,
Северо-Казахстанская область - 77,
Туркестанская область - 61.
Всего в стране выявлен 793791 заболевший.