Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4320 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 268,

город Алматы - 1259,

город Шымкент - 140,

Акмолинская область - 251,

Актюбинская область - 263,

Алматинская область - 270,

Атырауская область - 149,

Восточно-Казахстанская область - 161,

Жамбылская область - 78,

Западно-Казахстанская область - 68,

Карагандинская область - 450,

Костанайская область - 239,

Кызылординская область - 76,

Мангистауская область - 250,

Павлодарская область - 260,

Северо-Казахстанская область - 77,

Туркестанская область - 61.

Всего в стране выявлен 793791 заболевший.