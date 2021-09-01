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    08:00, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 августа 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4320 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 268,

    город Алматы - 1259,

    город Шымкент - 140,

    Акмолинская область - 251,

    Актюбинская область - 263,

    Алматинская область - 270,

    Атырауская область - 149,

    Восточно-Казахстанская область - 161,

    Жамбылская область - 78,

    Западно-Казахстанская область - 68,

    Карагандинская область - 450,

    Костанайская область - 239,

    Кызылординская область - 76,

    Мангистауская область - 250,

    Павлодарская область - 260,

    Северо-Казахстанская область - 77,

    Туркестанская область - 61.

    Всего в стране выявлен 793791 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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