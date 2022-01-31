Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1194,

город Алматы - 1556,

город Шымкент - 26,

Акмолинская область - 715,

Актюбинская область - 78,

Алматинская область - 305,

Атырауская область - 168,

Восточно-Казахстанская область - 189,

Жамбылская область - 103,

Западно-Казахстанская область - 263,

Карагандинская область - 954,

Костанайская область - 586,

Кызылординская область - 55,

Мангистауская область - 53,

Павлодарская область - 880,

Северо-Казахстанская область - 341,

Туркестанская область - 25.

Всего в стране выявлено 1233488 заболевших.