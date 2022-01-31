08:00, 31 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1194,
город Алматы - 1556,
город Шымкент - 26,
Акмолинская область - 715,
Актюбинская область - 78,
Алматинская область - 305,
Атырауская область - 168,
Восточно-Казахстанская область - 189,
Жамбылская область - 103,
Западно-Казахстанская область - 263,
Карагандинская область - 954,
Костанайская область - 586,
Кызылординская область - 55,
Мангистауская область - 53,
Павлодарская область - 880,
Северо-Казахстанская область - 341,
Туркестанская область - 25.
Всего в стране выявлено 1233488 заболевших.