08:00, 31 Январь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 января 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112,
город Алматы - 115,
город Шымкент - 15,
Акмолинская область - 201,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 70,
Атырауская область - 47,
Восточно-Казахстанская область - 79,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 82,
Костанайская область - 102,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 252,
Северо-Казахстанская область - 96,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлены 186711 заболевших