08:00, 01 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2096 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 284,
город Алматы - 498,
город Шымкент - 79,
Акмолинская область - 50,
Актюбинская область - 97,
Алматинская область - 233,
Атырауская область - 68,
Восточно-Казахстанская область - 124,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 57,
Карагандинская область - 120,
Костанайская область - 108,
Кызылординская область - 56,
Мангистауская область - 19,
Павлодарская область - 130,
Северо-Казахстанская область - 70,
Туркестанская область - 50.
Всего в стране выявлены 886982 заболевших.