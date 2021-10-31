Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 135,

город Алматы - 221,

город Шымкент - 35,

Акмолинская область - 127,

Актюбинская область - 37,

Алматинская область - 103,

Атырауская область - 21,

Восточно-Казахстанская область - 53,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 42,

Карагандинская область - 151,

Костанайская область - 130,

Кызылординская область - 27,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 217,

Северо-Казахстанская область - 162,

Туркестанская область - 33.

Всего в стране выявлено 939217 заболевших.



