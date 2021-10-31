08:00, 31 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 135,
город Алматы - 221,
город Шымкент - 35,
Акмолинская область - 127,
Актюбинская область - 37,
Алматинская область - 103,
Атырауская область - 21,
Восточно-Казахстанская область - 53,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 42,
Карагандинская область - 151,
Костанайская область - 130,
Кызылординская область - 27,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 217,
Северо-Казахстанская область - 162,
Туркестанская область - 33.
Всего в стране выявлено 939217 заболевших.