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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 мая 2020 г. в Казахстане
31 Мая 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 4,6%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 149 (7,6%),
город Алматы – 117 (4,7%),
Карагандинская область – 44 (5,3%),
Западно-Казахстанская область – 41 (7,1%),
Мангистауская область – 31 (13,8%),
Кызылординская область – 25 (7,2%),
город Шымкент – 22 (2,7%),
Костанайская область – 12 (7,3%),
Атырауская область – 12 (1,2%),
Жамбылская область – 7 (1,9%),
Туркестанская область – 6 (1,7%),
Восточно-Казахстанская область – 5 (4,4%),
Алматинская область - 4 (1,1%),
Акмолинская область – 1 (0,7%).
Всего в стране выявлено 10 858 заболевших.
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