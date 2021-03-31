Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 356,

город Алматы - 526,

город Шымкент - 47,

Акмолинская область - 38,

Актюбинская область - 82,

Алматинская область - 191,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 24,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 96,

Карагандинская область - 93,

Костанайская область - 37,

Кызылординская область - 13,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 20,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлен 244981 заболевший.