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    08:00, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 июня 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2436 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 807,

    город Алматы - 305,

    город Шымкент - 143,

    Акмолинская область - 50,

    Актюбинская область - 66,

    Алматинская область - 52,

    Атырауская область - 98,

    Восточно-Казахстанская область - 78,

    Жамбылская область - 27,

    Западно-Казахстанская область - 121,

    Карагандинская область - 394,

    Костанайская область - 51,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 81,

    Павлодарская область - 64,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 44.

    Всего в стране выявлены 425573 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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