08:00, 31 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1518,
город Алматы - 1511,
город Шымкент - 477,
Акмолинская область - 253,
Актюбинская область - 332,
Алматинская область - 300,
Атырауская область - 417,
Восточно-Казахстанская область - 216,
Жамбылская область - 247,
Западно-Казахстанская область - 159,
Карагандинская область - 964,
Костанайская область - 245,
Кызылординская область - 257,
Мангистауская область - 236,
Павлодарская область - 280,
Северо-Казахстанская область - 155,
Туркестанская область - 124.
Всего в стране выявлено 572576 заболевших.