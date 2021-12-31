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    08:00, 31 Декабрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 декабря 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 110,

    город Алматы - 75,

    город Шымкент - 19,

    Акмолинская область - 36,

    Алматинская область - 21,

    Атырауская область - 10,

    Восточно-Казахстанская область - 20,

    Жамбылская область - 6,

    Западно-Казахстанская область - 6,

    Карагандинская область - 53,

    Костанайская область - 39,

    Кызылординская область - 4,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 39,

    Северо-Казахстанская область - 34,

    Туркестанская область - 5.

    Всего в стране выявлено 987866 заболевших.

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