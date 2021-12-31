08:00, 31 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 30 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110,
город Алматы - 75,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 36,
Алматинская область - 21,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 53,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 39,
Северо-Казахстанская область - 34,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 987866 заболевших.