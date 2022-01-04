Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75,

город Алматы - 65,

город Шымкент - 61,

Акмолинская область - 37,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 10,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 11,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 38,

Костанайская область - 8,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 27,

Северо-Казахстанская область - 27,

Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлено 989556 заболевших.