08:00, 04 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 75,
город Алматы - 65,
город Шымкент - 61,
Акмолинская область - 37,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 38,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 27,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 989556 заболевших.