08:00, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 308,
город Алматы - 1267,
город Шымкент - 207,
Акмолинская область - 241,
Актюбинская область - 324,
Алматинская область - 340,
Атырауская область - 190,
Восточно-Казахстанская область - 182,
Жамбылская область - 110,
Западно-Казахстанская область - 106,
Карагандинская область - 556,
Костанайская область - 231,
Кызылординская область - 145,
Мангистауская область - 235,
Павлодарская область - 263,
Северо-Казахстанская область - 68,
Туркестанская область - 57.
Всего в стране выявлен 808431 заболевший.