08:00, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 288,
город Алматы - 429,
город Шымкент - 28,
Акмолинская область - 53,
Актюбинская область - 38,
Алматинская область - 133,
Атырауская область - 23,
Восточно-Казахстанская область - 100,
Жамбылская область - 47,
Западно-Казахстанская область - 51,
Карагандинская область - 179,
Костанайская область - 107,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 122,
Северо-Казахстанская область - 72,
Туркестанская область - 26.
Всего в стране выявлено 892710 заболевших.