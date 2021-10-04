Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 288,

город Алматы - 429,

город Шымкент - 28,

Акмолинская область - 53,

Актюбинская область - 38,

Алматинская область - 133,

Атырауская область - 23,

Восточно-Казахстанская область - 100,

Жамбылская область - 47,

Западно-Казахстанская область - 51,

Карагандинская область - 179,

Костанайская область - 107,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 122,

Северо-Казахстанская область - 72,

Туркестанская область - 26.

Всего в стране выявлено 892710 заболевших.