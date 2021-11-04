Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1396 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110,

город Алматы - 211,

город Шымкент - 46,

Акмолинская область - 121,

Актюбинская область - 25,

Алматинская область - 89,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 52,

Карагандинская область - 129,

Костанайская область - 132,

Кызылординская область - 37,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 142,

Северо-Казахстанская область - 154,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлен 944501 заболевший.



