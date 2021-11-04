08:00, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1396 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110,
город Алматы - 211,
город Шымкент - 46,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 89,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 52,
Карагандинская область - 129,
Костанайская область - 132,
Кызылординская область - 37,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 142,
Северо-Казахстанская область - 154,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлен 944501 заболевший.