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    08:00, 04 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2076 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 250,

    город Алматы - 658,

    город Шымкент - 65,

    Акмолинская область - 137,

    Актюбинская область - 27,

    Алматинская область - 180,

    Атырауская область - 44,

    Восточно-Казахстанская область - 77,

    Жамбылская область - 58,

    Западно-Казахстанская область - 73,

    Карагандинская область - 240,

    Костанайская область - 26,

    Кызылординская область - 73,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 125,

    Северо-Казахстанская область - 6,

    Туркестанская область - 34.

    Всего в стране выявлен 330071 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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