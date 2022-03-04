Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 24,

город Алматы - 68,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 6,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 7,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 11,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 9,

Карагандинская область - 16,

Костанайская область - 29,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 17,

Северо-Казахстанская область - 39,

Туркестанская область - 1.





Всего в стране выявлено 1303316 заболевших.