08:00, 04 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 24,
город Алматы - 68,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 6,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 7,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 9,
Карагандинская область - 16,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 17,
Северо-Казахстанская область - 39,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 1303316 заболевших.