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    08:00, 04 Март 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 марта 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 84, город Алматы - 121, город Шымкент - 52, Акмолинская область - 51, Актюбинская область - 23, Алматинская область - 64, Атырауская область - 21, Восточно-Казахстанская область - 34, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 72, Карагандинская область - 54, Костанайская область - 61, Кызылординская область - 10, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 81, Северо-Казахстанская область - 39, Туркестанская область - 12.


    Всего в стране выявлено 215610 заболевших.


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    Официальные источники (служебная)
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