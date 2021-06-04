08:00, 04 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1319 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 222,
город Алматы - 184,
город Шымкент - 46,
Акмолинская область - 75,
Актюбинская область - 27,
Алматинская область - 53,
Атырауская область - 64,
Восточно-Казахстанская область - 90,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 89,
Карагандинская область - 254,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 44,
Павлодарская область - 61,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 20.
Всего в стране выявлено 391695 заболевших.