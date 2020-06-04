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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 июня 2020 г. в Казахстане
4 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 271 заболевший коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,3%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 55 (2,4%),
город Алматы - 26 (1,0%),
город Шымкент - 3 (0,3%),
Карагандинская область - 68 (7,1%),
Атырауская область - 35 (3,1%),
Западно-Казахстанская область - 22 (3,0%),
Алматинская область - 21 (5,5%),
Восточно-Казахстанская область - 11 (7,4%),
Жамбылская область - 7 (1,8%),
Костанайская область - 7 (3,8%),
Павлодарская область - 7 (3,2%),
Актюбинская область - 4 (1,1%),
Северо-Казахстанская область - 3 (4,9%),
Акмолинская область - 1 (0,6%),
Кызылординская область - 1 (0,2%).
Всего в стране выявлено 12067 заболевших.
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