+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 18 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 июня 2020 г. в Казахстане

4 Июня 2020 08:00
Поделиться:
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 июня 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 271 заболевший коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 55 (2,4%),

город Алматы - 26 (1,0%),

город Шымкент - 3 (0,3%),

Карагандинская область - 68 (7,1%),

Атырауская область - 35 (3,1%),

Западно-Казахстанская область - 22 (3,0%),

Алматинская область - 21 (5,5%),

Восточно-Казахстанская область - 11 (7,4%),

Жамбылская область - 7 (1,8%),

Костанайская область - 7 (3,8%),

Павлодарская область - 7 (3,2%),

Актюбинская область - 4 (1,1%),

Северо-Казахстанская область - 3 (4,9%),

Акмолинская область - 1 (0,6%),

Кызылординская область - 1 (0,2%).

Всего в стране выявлено 12067 заболевших.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова:
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив