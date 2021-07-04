Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 791

город Алматы - 391

город Шымкент - 169

Акмолинская область - 105

Актюбинская область - 78

Алматинская область - 112

Атырауская область - 154

Восточно-Казахстанская область - 73

Жамбылская область - 34

Западно-Казахстанская область - 173

Карагандинская область - 496

Костанайская область - 53

Кызылординская область - 56

Мангистауская область - 186

Павлодарская область - 71

Северо-Казахстанская область - 19

Туркестанская область - 42

Всего в стране выявлен 433931 заболевший.