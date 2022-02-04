08:00, 04 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 749,
город Алматы - 1602,
город Шымкент - 56,
Акмолинская область - 507,
Актюбинская область - 237,
Алматинская область - 413,
Атырауская область - 124,
Восточно-Казахстанская область - 285,
Жамбылская область - 93,
Западно-Казахстанская область - 296,
Карагандинская область - 611,
Костанайская область - 545,
Кызылординская область - 38,
Мангистауская область - 47,
Павлодарская область - 679,
Северо-Казахстанская область - 351,
Туркестанская область - 15.
Всего в стране выявлено 1260407 заболевших.