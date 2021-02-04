Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 153,

город Алматы - 111,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 168,

Актюбинская область - 18,

Алматинская область - 70,

Атырауская область - 58,

Восточно-Казахстанская область - 63,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 109,

Карагандинская область - 80,

Костанайская область - 85,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 230,

Северо-Казахстанская область - 70,

Туркестанская область - 23.





Всего в стране выявлено 191639 заболевших.