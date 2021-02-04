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    08:00, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 февраля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 153,

    город Алматы - 111,

    город Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 168,

    Актюбинская область - 18,

    Алматинская область - 70,

    Атырауская область - 58,

    Восточно-Казахстанская область - 63,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 109,

    Карагандинская область - 80,

    Костанайская область - 85,

    Кызылординская область - 7,

    Мангистауская область - 16,

    Павлодарская область - 230,

    Северо-Казахстанская область - 70,

    Туркестанская область - 23.


    Всего в стране выявлено 191639 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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