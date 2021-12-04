08:00, 04 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 103,
город Алматы - 59,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 61,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 26,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 40,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 15,
Карагандинская область - 98,
Костанайская область - 77,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 83,
Северо-Казахстанская область - 79,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 974455 заболевших.