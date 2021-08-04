Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7519 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1351,

город Алматы - 1558,

город Шымкент - 502,

Акмолинская область - 257,

Актюбинская область - 365,

Алматинская область - 315,

Атырауская область - 381,

Восточно-Казахстанская область - 302,

Жамбылская область - 181,

Западно-Казахстанская область - 163,

Карагандинская область - 895,

Костанайская область - 270,

Кызылординская область - 198,

Мангистауская область - 223,

Павлодарская область - 307,

Северо-Казахстанская область - 141,

Туркестанская область - 110.

Всего в стране выявлены 602952 заболевших.