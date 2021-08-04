08:00, 04 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7519 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1351,
город Алматы - 1558,
город Шымкент - 502,
Акмолинская область - 257,
Актюбинская область - 365,
Алматинская область - 315,
Атырауская область - 381,
Восточно-Казахстанская область - 302,
Жамбылская область - 181,
Западно-Казахстанская область - 163,
Карагандинская область - 895,
Костанайская область - 270,
Кызылординская область - 198,
Мангистауская область - 223,
Павлодарская область - 307,
Северо-Казахстанская область - 141,
Туркестанская область - 110.
Всего в стране выявлены 602952 заболевших.