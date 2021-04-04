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    08:00, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 апреля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2054 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 476,

    город Алматы - 572,

    город Шымкент - 63,

    Акмолинская область - 46,

    Актюбинская область - 82,

    Алматинская область - 278,

    Атырауская область - 100,

    Восточно-Казахстанская область - 37,

    Жамбылская область - 25,

    Западно-Казахстанская область - 109,

    Карагандинская область - 84,

    Костанайская область - 35,

    Кызылординская область - 38,

    Мангистауская область - 24,

    Павлодарская область - 41,

    Северо-Казахстанская область - 18,

    Туркестанская область - 26.


    Всего в стране выявлено 253107 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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