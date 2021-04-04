08:00, 04 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2054 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 476,
город Алматы - 572,
город Шымкент - 63,
Акмолинская область - 46,
Актюбинская область - 82,
Алматинская область - 278,
Атырауская область - 100,
Восточно-Казахстанская область - 37,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 84,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 38,
Мангистауская область - 24,
Павлодарская область - 41,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 26.
Всего в стране выявлено 253107 заболевших.