Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9475 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1441,

город Алматы - 1979,

город Шымкент - 126,

Акмолинская область - 802,

Актюбинская область - 268,

Алматинская область - 332,

Атырауская область - 196,

Восточно-Казахстанская область - 198,

Жамбылская область - 202,

Западно-Казахстанская область - 503,

Карагандинская область - 1298,

Костанайская область - 611,

Кызылординская область - 70,

Мангистауская область - 101,

Павлодарская область - 900,

Северо-Казахстанская область - 387,

Туркестанская область - 61.

Всего в стране выявлено 1225997 заболевших.