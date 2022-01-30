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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9475 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1441,
город Алматы - 1979,
город Шымкент - 126,
Акмолинская область - 802,
Актюбинская область - 268,
Алматинская область - 332,
Атырауская область - 196,
Восточно-Казахстанская область - 198,
Жамбылская область - 202,
Западно-Казахстанская область - 503,
Карагандинская область - 1298,
Костанайская область - 611,
Кызылординская область - 70,
Мангистауская область - 101,
Павлодарская область - 900,
Северо-Казахстанская область - 387,
Туркестанская область - 61.
Всего в стране выявлено 1225997 заболевших.