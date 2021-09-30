08:00, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 249,
город Алматы - 510,
город Шымкент - 126,
Акмолинская область - 45,
Актюбинская область - 141,
Алматинская область - 212,
Атырауская область - 69,
Восточно-Казахстанская область - 147,
Жамбылская область - 55,
Западно-Казахстанская область - 77,
Карагандинская область - 170,
Костанайская область - 106,
Кызылординская область - 57,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 136,
Северо-Казахстанская область - 78,
Туркестанская область - 58.
Всего в стране выявлено 884886 заболевших.