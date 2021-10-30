08:00, 30 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1607 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 137,
город Алматы - 227,
город Шымкент - 44,
Акмолинская область - 133,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 103,
Атырауская область - 22,
Восточно-Казахстанская область - 90,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 54,
Карагандинская область - 120,
Костанайская область - 134,
Кызылординская область - 39,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 221,
Северо-Казахстанская область - 172,
Туркестанская область - 41.
Всего в стране выявлен 937691 заболевший.