Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1607 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 137,

город Алматы - 227,

город Шымкент - 44,

Акмолинская область - 133,

Актюбинская область - 35,

Алматинская область - 103,

Атырауская область - 22,

Восточно-Казахстанская область - 90,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 54,

Карагандинская область - 120,

Костанайская область - 134,

Кызылординская область - 39,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 221,

Северо-Казахстанская область - 172,

Туркестанская область - 41.

Всего в стране выявлен 937691 заболевший.