08:00, 30 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 654 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 108,
город Алматы - 34,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 27,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 30,
Жамбылская область - 8,
Западно-Казахстанская область - 9,
Карагандинская область - 103,
Костанайская область - 68,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 90,
Северо-Казахстанская область - 85,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлен 971541 заболевший.