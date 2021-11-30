Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 654 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 108,

город Алматы - 34,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 63,

Актюбинская область - 8,

Алматинская область - 27,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 30,

Жамбылская область - 8,

Западно-Казахстанская область - 9,

Карагандинская область - 103,

Костанайская область - 68,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 90,

Северо-Казахстанская область - 85,

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлен 971541 заболевший.