08:00, 30 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 216,
город Алматы - 238,
город Шымкент - 49,
Акмолинская область - 100,
Актюбинская область - 52,
Алматинская область - 76,
Атырауская область - 64,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 90,
Карагандинская область - 310,
Костанайская область - 41,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 52,
Павлодарская область - 80,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлены 385144 заболевших.