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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 мая 2020 г. в Казахстане

30 Мая 2020 08:00
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 мая 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 4,5%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 89 (4,8%),

город Шымкент – 51 (6,7%),

Атырауская область – 44 (4,5%),

Карагандинская область – 41 (5,2%),

город Алматы – 37 (1,5%),

Западно-Казахстанская область – 36 (6,6%),

Актюбинская область – 34 (11,2%),

Костанайская область – 29 (21,3%),

Алматинская область – 23 (7,1%),

Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5%),

Кызылординская область – 16 (4,8%),

Туркестанская область – 10 (2,8%),

Павлодарская область – 8 (4,1%),

Мангистауская область – 7 (3,2%),

Жамбылская область – 5 (1,4%),

Северо-Казахстанская область – 3 (5,9%).

Всего в стране выявлено 10 382 заболевших.

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