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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 мая 2020 г. в Казахстане
30 Мая 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 4,5%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 89 (4,8%),
город Шымкент – 51 (6,7%),
Атырауская область – 44 (4,5%),
Карагандинская область – 41 (5,2%),
город Алматы – 37 (1,5%),
Западно-Казахстанская область – 36 (6,6%),
Актюбинская область – 34 (11,2%),
Костанайская область – 29 (21,3%),
Алматинская область – 23 (7,1%),
Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5%),
Кызылординская область – 16 (4,8%),
Туркестанская область – 10 (2,8%),
Павлодарская область – 8 (4,1%),
Мангистауская область – 7 (3,2%),
Жамбылская область – 5 (1,4%),
Северо-Казахстанская область – 3 (5,9%).
Всего в стране выявлено 10 382 заболевших.
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