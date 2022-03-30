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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 30 Март 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 марта 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 32 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 6,

    город Алматы - 9,

    Актюбинская область - 1,

    Алматинская область - 3,

    Восточно-Казахстанская область - 4,

    Карагандинская область - 3,

    Костанайская область - 2,

    Мангистауская область - 1,

    Павлодарская область - 1,

    Северо-Казахстанская область - 2.

    Всего в стране выявлено 1305114 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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