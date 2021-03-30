08:00, 30 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 204,
город Алматы - 545,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 45,
Актюбинская область - 73,
Алматинская область - 177,
Атырауская область - 63,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 76,
Карагандинская область - 92,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 9,
Павлодарская область - 30,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлено 243318 заболевших.