Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 204,

город Алматы - 545,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 45,

Актюбинская область - 73,

Алматинская область - 177,

Атырауская область - 63,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 76,

Карагандинская область - 92,

Костанайская область - 38,

Кызылординская область - 9,

Павлодарская область - 30,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 8.





Всего в стране выявлено 243318 заболевших.