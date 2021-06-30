08:00, 30 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 678,
город Алматы - 253,
город Шымкент - 103,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 56,
Алматинская область - 53,
Атырауская область - 89,
Восточно-Казахстанская область - 71,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 126,
Карагандинская область - 302,
Костанайская область - 47,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 50,
Павлодарская область - 56,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 32.
Всего в стране выявлено 423137 заболевших.