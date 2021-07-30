08:00, 30 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1555,
город Алматы - 1680,
город Шымкент - 452,
Акмолинская область - 272,
Актюбинская область - 302,
Алматинская область - 270,
Атырауская область - 422,
Восточно-Казахстанская область - 261,
Жамбылская область - 215,
Западно-Казахстанская область - 189,
Карагандинская область - 931,
Костанайская область - 231,
Кызылординская область - 220,
Мангистауская область - 230,
Павлодарская область - 275,
Северо-Казахстанская область - 152,
Туркестанская область - 121.
Всего в стране выявлено 564885 заболевших.