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    08:00, 30 Июль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 июля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7778 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1555,

    город Алматы - 1680,

    город Шымкент - 452,

    Акмолинская область - 272,

    Актюбинская область - 302,

    Алматинская область - 270,

    Атырауская область - 422,

    Восточно-Казахстанская область - 261,

    Жамбылская область - 215,

    Западно-Казахстанская область - 189,

    Карагандинская область - 931,

    Костанайская область - 231,

    Кызылординская область - 220,

    Мангистауская область - 230,

    Павлодарская область - 275,

    Северо-Казахстанская область - 152,

    Туркестанская область - 121.


    Всего в стране выявлено 564885 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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