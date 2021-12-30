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    08:00, 30 Декабрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 декабря 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 85,

    город Алматы - 62,

    город Шымкент - 11,

    Акмолинская область - 34,

    Актюбинская область - 3,

    Алматинская область - 10,

    Атырауская область - 18,

    Восточно-Казахстанская область - 14,

    Жамбылская область - 6,

    Западно-Казахстанская область - 11,

    Карагандинская область - 58,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 4,

    Павлодарская область - 44,

    Северо-Казахстанская область - 41,

    Туркестанская область - 6.

    Всего в стране выявлено 987386 заболевших.

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