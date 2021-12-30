08:00, 30 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 85,
город Алматы - 62,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 34,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 18,
Восточно-Казахстанская область - 14,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 58,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 4,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 987386 заболевших.