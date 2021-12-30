Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 85,

город Алматы - 62,

город Шымкент - 11,

Акмолинская область - 34,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 10,

Атырауская область - 18,

Восточно-Казахстанская область - 14,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 11,

Карагандинская область - 58,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 4,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 41,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 987386 заболевших.