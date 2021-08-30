08:00, 30 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5222 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 522,
город Алматы - 1489,
город Шымкент - 96,
Акмолинская область - 257,
Актюбинская область - 264,
Алматинская область - 424,
Атырауская область - 226,
Восточно-Казахстанская область - 160,
Жамбылская область - 100,
Западно-Казахстанская область - 86,
Карагандинская область - 624,
Костанайская область - 256,
Кызылординская область - 106,
Мангистауская область - 154,
Павлодарская область - 330,
Северо-Казахстанская область - 74,
Туркестанская область - 54.
Всего в стране выявлено 785149 заболевших.