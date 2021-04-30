Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2853 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 566,

город Алматы - 675,

город Шымкент - 105,

Акмолинская область - 150,

Актюбинская область - 130,

Алматинская область - 180,

Атырауская область - 80,

Восточно-Казахстанская область - 101,

Жамбылская область - 77,

Западно-Казахстанская область - 155,

Карагандинская область - 255,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 70,

Мангистауская область - 57,

Павлодарская область - 146,

Северо-Казахстанская область - 35,

Туркестанская область - 45.

Всего в стране выявлено 319818 заболевших.