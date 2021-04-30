08:00, 30 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 29 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2853 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 566,
город Алматы - 675,
город Шымкент - 105,
Акмолинская область - 150,
Актюбинская область - 130,
Алматинская область - 180,
Атырауская область - 80,
Восточно-Казахстанская область - 101,
Жамбылская область - 77,
Западно-Казахстанская область - 155,
Карагандинская область - 255,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 70,
Мангистауская область - 57,
Павлодарская область - 146,
Северо-Казахстанская область - 35,
Туркестанская область - 45.
Всего в стране выявлено 319818 заболевших.