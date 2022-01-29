Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1930,

город Алматы - 2253,

город Шымкент - 130,

Акмолинская область - 877,

Актюбинская область - 408,

Алматинская область - 582,

Атырауская область - 267,

Восточно-Казахстанская область - 407,

Жамбылская область - 302,

Западно-Казахстанская область - 495,

Карагандинская область - 1797,

Костанайская область - 595,

Кызылординская область - 97,

Мангистауская область - 147,

Павлодарская область - 970,

Северо-Казахстанская область - 430,

Туркестанская область - 66.

Всего в стране выявлены 1216522 заболевших