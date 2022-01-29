08:00, 29 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1930,
город Алматы - 2253,
город Шымкент - 130,
Акмолинская область - 877,
Актюбинская область - 408,
Алматинская область - 582,
Атырауская область - 267,
Восточно-Казахстанская область - 407,
Жамбылская область - 302,
Западно-Казахстанская область - 495,
Карагандинская область - 1797,
Костанайская область - 595,
Кызылординская область - 97,
Мангистауская область - 147,
Павлодарская область - 970,
Северо-Казахстанская область - 430,
Туркестанская область - 66.
Всего в стране выявлены 1216522 заболевших