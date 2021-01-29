Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 января 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1469 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 124,

город Алматы - 122,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 206,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 75,

Атырауская область - 94,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 104,

Карагандинская область - 80,

Костанайская область - 137,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 296,

Северо-Казахстанская область - 109,

Туркестанская область - 10.





Всего в стране выявлены 183999 заболевших.