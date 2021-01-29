08:00, 29 Январь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 января 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1469 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 124,
город Алматы - 122,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 206,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 75,
Атырауская область - 94,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 104,
Карагандинская область - 80,
Костанайская область - 137,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 296,
Северо-Казахстанская область - 109,
Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 183999 заболевших.