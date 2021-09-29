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    08:00, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 196,

    город Алматы - 426,

    город Шымкент - 125,

    Акмолинская область - 49,

    Актюбинская область - 90,

    Алматинская область - 181,

    Атырауская область - 55,

    Восточно-Казахстанская область - 93,

    Жамбылская область - 58,

    Западно-Казахстанская область - 54,

    Карагандинская область - 174,

    Костанайская область - 104,

    Кызылординская область - 47,

    Мангистауская область - 15,

    Павлодарская область - 144,

    Северо-Казахстанская область - 77,

    Туркестанская область - 37.

    Всего в стране выявлены 882634 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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