08:00, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 196,
город Алматы - 426,
город Шымкент - 125,
Акмолинская область - 49,
Актюбинская область - 90,
Алматинская область - 181,
Атырауская область - 55,
Восточно-Казахстанская область - 93,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 54,
Карагандинская область - 174,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 47,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 144,
Северо-Казахстанская область - 77,
Туркестанская область - 37.
Всего в стране выявлены 882634 заболевших.