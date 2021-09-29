Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 196,

город Алматы - 426,

город Шымкент - 125,

Акмолинская область - 49,

Актюбинская область - 90,

Алматинская область - 181,

Атырауская область - 55,

Восточно-Казахстанская область - 93,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 54,

Карагандинская область - 174,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 47,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 144,

Северо-Казахстанская область - 77,

Туркестанская область - 37.

Всего в стране выявлены 882634 заболевших.