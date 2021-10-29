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    08:00, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 октября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1697 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 136,

    город Алматы - 222,

    город Шымкент - 34,

    Акмолинская область - 142,

    Актюбинская область - 54,

    Алматинская область - 134,

    Атырауская область - 24,

    Восточно-Казахстанская область - 120,

    Жамбылская область - 30,

    Западно-Казахстанская область - 48,

    Карагандинская область - 136,

    Костанайская область - 131,

    Кызылординская область - 46,

    Мангистауская область - 11,

    Павлодарская область - 236,

    Северо-Казахстанская область - 163,

    Туркестанская область - 30.

    Всего в стране выявлены 936084 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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