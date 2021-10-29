Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 28 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1697 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 136,

город Алматы - 222,

город Шымкент - 34,

Акмолинская область - 142,

Актюбинская область - 54,

Алматинская область - 134,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 120,

Жамбылская область - 30,

Западно-Казахстанская область - 48,

Карагандинская область - 136,

Костанайская область - 131,

Кызылординская область - 46,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 236,

Северо-Казахстанская область - 163,

Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлены 936084 заболевших.